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Президент Индонезии хочет передать Путину послание Зеленского

Президент Индонезии хочет передать Путину послание Зеленского Президент Индонезии Джоко Видодо предложил передать послание президента Украины Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину, чтобы попытаться помочь мирным переговорам.
В регионе
30 июня 2022 г. 08:54
Президент Индонезии хочет передать Путину послание Зеленского

Президент Индонезии Джоко Видодо предложил передать послание президента Украины Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину, чтобы попытаться помочь мирным переговорам.

Как передает Report со ссылкой на Sky News, Видодо, который находился с визитом в Украине, должен поехать в Москву и заявил, что будет призывать президента России согласиться на прекращение огня.

"Несмотря на то, что этого очень трудно достичь, я выразил важность мирной резолюции", - сказал индонезийский лидер после встречи с Зеленским.

Видодо предложил передать послание президента Зеленского президенту Путину, с которым скоро встретится.

Напомним, после встречи с индонезийским президентом, Зеленский сообщил о договоренности безвизового режима между Украиной и Индонезией.

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Версия на английском языке Indonesian President Widodo offers to take message from Zelenskyy to Putin
Версия на азербайджанском языке KİV: İndoneziya Prezidenti Zelenskinin mesajını Putinə çatdırmaq istəyir

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