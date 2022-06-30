Президент Индонезии хочет передать Путину послание Зеленского

Президент Индонезии Джоко Видодо предложил передать послание президента Украины Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину, чтобы попытаться помочь мирным переговорам.
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"Несмотря на то, что этого очень трудно достичь, я выразил важность мирной резолюции", - сказал индонезийский лидер после встречи с Зеленским.
Видодо предложил передать послание президента Зеленского президенту Путину, с которым скоро встретится.
Напомним, после встречи с индонезийским президентом, Зеленский сообщил о договоренности безвизового режима между Украиной и Индонезией.