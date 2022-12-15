Президент ICYF: За этот год Казань еще более укрепила сотрудничество в ОИС

Подведены итоги программы "Казань- молодежная столица ОИС 2022"

Результатом года "Казань- молодежная столица ОИС 2022" станет укрепление отношений в различных областях и подписание порядка 30 соглашений со странами-членами Организации исламского сотрудничества.

Как передает Report, об этом министр молодежи Республики Татарстан Тимур Сулейманов заявил на пресс-конференции.

Он отметил, что благодаря этой международной программе за год было развито сотрудничество в таких сферах, как предпринимательство, киберспорт, искусство и многие другие. Также, принято решение о создании международного молодежного хаба, который будет работать над развитием сотрудничества в данных сферах.

"Помимо этого, в рамках этого года подписано порядка 30 соглашений со странами-членами ОИС", - сказал Т. Сулейманов.

Он отметил, что за этот год представители молодежи из 136 стран отправляли заявки на участие в различных программах в рамках "Казань - молодежная столица ОИС 2022" , таким образом столица Татарстана стала площадкой для обмена мнениями и сотрудничества молодежи из различных стран мира.

В свою очередь президент Молодежного форума Организации исламского сотрудничества (ICYF) Таха Айхан отметил, что Казань - город с богатой историей.

"Те инициативы, которые реализовывались в Казани до избрания города молодежной столицей ОИС, и проложили пусть к тому ,чтобы именно этот город стал победителем", - сказал он, добавив, что за этот год Казань смогла еще более укрепить сотрудничество со странами ОИС.