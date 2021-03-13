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Президент и премьер Армении обсудят внутриполитический кризис в стране

Президент и премьер Армении обсудят внутриполитический кризис в стране Оппозиция заявила, что готова встретиться только для обсуждения дорожной карты отставки Пашиняна
В регионе
13 марта 2021 г. 11:53
Президент и премьер Армении обсудят внутриполитический кризис в стране

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в субботу проведет встречу с президентом республики Арменом Саркисяном для проведения консультаций по поиску путей выхода из внутриполитического кризиса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь главы армянского кабмина Мане Геворкян.

"Премьер-министр Никол Пашинян встретится сегодня с президентом Арменом Саркисяном в рамках обсуждений, инициированных президентом", - отметила она.

Ранее Саркисян пригласил премьер-министра, глав парламентских фракций и представителей оппозиционного объединения "Движения за спасение родины" встретиться для проведения консультаций по поиску путей выхода из кризиса.

Оппозиция заявила, что готова встретиться только для обсуждения дорожной карты отставки Пашиняна.

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Версия на английском языке Armenian President, Prime Minister to discuss internal political crisis

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