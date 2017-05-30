Президент и премьер Украины посетят Грузию

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ В Грузию планируются визиты президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава грузинского парламента Ираклий Кобахидзе на совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Андреем Парубием.

По его словам, на встрече обсудили вопросы углубления государственных и межпарламентских отношений между Грузией и Украиной и договорились о тесном сотрудничестве для защиты общих интересов

Парубий прибыл в Тбилиси накануне. Первую встречу он провел с Кобахидзе и с президентом ПА НАТО Паоло Алли, который находился в Грузии по случаю весенней сессии ассамблеи. Далее он принял участие в пленарном заседании ПА НАТО, на которой приняли в декларацию "О поддержке евроатлантической интеграции Грузии".