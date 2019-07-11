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Президент: Грузия не свернет с пути евроатлантической интеграции

Президент: Грузия не свернет с пути евроатлантической интеграции

“Грузия не свернет с пути евроатлантической интеграции”. 

По сообщению грузинского бюро Report, об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая на международной конференции, посвященной 10-летию программы "Восточное партнерство". 

Она подчеркнула, что Грузия достигла значительных успехов на пути интеграции в Евросоюз: “Никогда еще отношения между Грузией и ЕС не были такими тесными. Начинается новый этап сотрудничества Грузии с Евросоюзом. Необходимо рассмотреть новые возможности для усиления сотрудничества”. 

С.Зурабишвили отметила, что наряду с двусторонним сотрудничеством в политической плоскости, следует наращивать и экономическое сотрудничество. 

По словам президента Грузии, напряженность, возникшая в последнее время между Грузией и Россией, показала, что неурегулированные конфликты и статус-кво препятствуют развитию. Зурабишвили призвала ЕС содействовать целостности Грузии, углублению проводимых в стране политических и экономических реформ.

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