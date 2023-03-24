Президент Грузии: Жители страны не поймут второго отказа в статусе кандидата в члены ЕС

Граждане Грузии не поймут второго подряд отказа в предоставлении статуса кандидата в ЕС.

Граждане Грузии не поймут второго подряд отказа в предоставлении статуса кандидата в ЕС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила президент Грузии Саломе Зарубишвили на встрече с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.

"Президент Грузии Саломе Зурабишвили обсудила с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок вопросы, связанные с процессом евроинтеграции Грузии. Как отметила президент Грузии на встрече во дворце Орбелиани, население Грузии не поймет второго отказа в связи со статусом кандидата в ЕС и в таком сложном положении посчитает себя брошенным Европой", - говорится в сообщении пресс-службы президента Грузии.

В свою очередь Бербок отметила, что находится в Грузии, так как желает видеть республику в Евросоюзе.

Глава МИД ФРГ прибыла с официальным визитом в Тбилиси в ночь на пятницу. Она уже провела встречу со своим грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили и представителями гражданского общества.