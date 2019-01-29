Президент Грузии заявила о желании встретиться с Трампом

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что хочет встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом до того, как он проведёт новую встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Она предположила, что Трамп и Путин могут ещё раз встретиться.

Как передает Report, об этом сообщает грузинский «Первый канал».

«Для нас самое главное, чтобы у нас до этого появилась возможность встретиться с американским президентом», — сказала она.

По словам Зурабишвили, грузинская сторона в ходе встречи должна «представить свои взгляды на самые болезненные вопросы».

Также она заявила, что Тбилиси обратилось с запросом в Вашингтон, но «пока неясно, состоится ли визит Зурабишвили в Вашингтон до встречи Трампа с Путиным».