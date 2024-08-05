Зурабишвили: Оппозиции не удастся определить единого кандидата в премьеры Грузии

Амбиции не позволят оппозиционным партиям договориться по единой кандидатуре на пост премьер-министра Грузии.

Амбиции не позволят оппозиционным партиям договориться по единой кандидатуре на пост премьер-министра Грузии.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявила на пресс-конференции президент Саломе Зурабишвили.

"Я не верю, что можно договориться об одном премьер-министре, который будет политической фигурой, так как у каждой партии свои амбиции и свои взгляды на других", - сказала она.

Вместе с тем президент уверена, что можно договориться о техническом правительстве, ограничивающемся по мандату, по аналогии с существующим парламентом, который был бы обязан выполнять Хартию.

"Не позволяйте никому обещать вам, что будет какая-то чудо-реформа образования или здравоохранения, у правительства и парламента с ограниченным мандатом не будет для этого ни времени, ни средств", - заявила Зурабишвили.

Напомним, что парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября.