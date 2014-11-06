Президент Грузии выступит с обращением по поводу евроинтеграции

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Президент Грузии Георгий Маргвелашвили намерен на ближайшем заседании парламента выступить со специальным обращением к депутатам и грузинскому обществу, а также попросил правительство рассмотреть вопрос об имплементации соглашения об ассоциации с ЕС и пакета действий, предоставленного НАТО.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, Маргвелашвили планирует поднять вопросы эффективности работы политиков в области евроинтеграции.

Ранее со своих должностей в Грузии были уволены министр обороны Ираклий Аласания, министр иностранных дел Майя Панджикидзе и госминистр по вопросам евроинтеграции Алекси Петриашвили.

Причиной отставки Аласания стало его заявление о том, что определенные силы внутри страны пытаются изменить внешнеполитический курс Грузии. По его мнению, в стране может наступить диктатура.