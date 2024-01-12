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Президент Грузии выступит перед парламентом с ежегодным отчетом в феврале

Президент Грузии выступит перед парламентом с ежегодным отчетом в феврале Президент Грузии Саломе Зурабишвили предстанет перед парламентом с ежегодным отчетом 6 февраля, согласно регламенту.
В регионе
12 января 2024 г. 17:11
Президент Грузии выступит перед парламентом с ежегодным отчетом в феврале

Президент Грузии Саломе Зурабишвили предстанет перед парламентом с ежегодным отчетом 6 февраля, согласно регламенту.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.

"Президент дала согласие прийти на первое заседание, и 6 февраля будет ее ежегодный отчет", – сказал он.

Это будет последнее выступление Зурабишвили перед парламентом в статусе президента. Кроме того, это последняя весенняя сессия для депутатов парламента десятого созыва.

Уже 26 октября 2024 года в Грузии пройдут парламентские выборы, а в ноябре-декабре того же года состоится избрание нового президента страны.

Следующего президента будет выбирать не граждане Грузии, как прежде, а избирательная коллегия, в которую войдут партии, преодолевшие 5%-ный барьер на парламентских выборах.

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Версия на английском языке Georgian president to address parliament with annual report in February

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