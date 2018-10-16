Президент Грузии выступил против производства в стране марихуаны

Тбилиси. 16 октября. REPORT.AZ/ Президент Грузии Георгий Маргвелашвили против производства каких-либо наркотических средств в стране.

Как сообщает грузинское бюро Report, на сегодняшней пресс-конференции он заявил, что превращение страны в производителя наркотиков может подорвать имидж Грузии на международной арене.

"Для меня производство наркотиков в Грузии совершенно неприемлемо, и для этого есть две причины. Первая причина заключается в том, что если мы будем страной-производителем наркотиков, тогда не сможем контролировать распространение наркотиков, и тогда жертвами станут еще больше людей. Вторая причина связана с внешней политикой страны. Грузия не может стать страной-производителем марихуаны или других наркотиков. Нельзя, чтобы на нашу страну поставили такое клеймо", - сказал Г.Маргвелашвили.

Отметим, что парламент Грузии на два месяца отложил обсуждение законопроекта, предусматривающего выращивание марихуаны в целях экспорта.