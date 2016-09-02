Президент Грузии выразил соболезнования в связи со смертью Каримова

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Президент Грузии Георгий Маргвелашвили выразил в пятницу соболезнования в связи со смертью президента Узбекистана Ислама Каримова, не сообщив при этом, откуда получил информацию о кончине узбекского лидера, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Выражаю глубокие соболезнования в связи с кончиной президента Узбекистана, господина Ислама Каримова. Господин Ислам Каримов руководил страной в сложнейший период и с помощью его лидерства Узбекистан достиг значительного развития, государственного роста и благополучия. Хочу выразить семье президента и народу Узбекистана соболезнования от лица грузинского народа и лично от себя. Я верю, что имя Ислама Каримова займет достойное место в истории", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте президента.