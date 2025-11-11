Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Президент Грузии выразил соболезнования в связи с крушением турецкого самолета

    В регионе
    • 11 ноября, 2025
    • 21:14
    Президент Грузии выразил соболезнования в связи с крушением турецкого самолета

    Президент Грузии Михаил Кавелашвили выразил соболезнования в связи с крушением турецкого военно-транспортного самолета на территории его страны.

    Как передает Report, об этом он написал в соцсети Х.

    "Эта ужасная трагедия принесла нам безмерное горе. В эти тяжелые и скорбные моменты мы выражаем непоколебимую солидарность с народом Турции", – говорится в публикации грузинского президента.

    Отметим, что сегодня самолет C-130, направлявшийся в Турцию из Азербайджана, потерпел крушение на территории Грузии. На его борту находились 20 военнослужащих.

