Президент Грузии выразил соболезнования в связи с крушением турецкого самолета
В регионе
- 11 ноября, 2025
- 21:14
Президент Грузии Михаил Кавелашвили выразил соболезнования в связи с крушением турецкого военно-транспортного самолета на территории его страны.
Как передает Report, об этом он написал в соцсети Х.
"Эта ужасная трагедия принесла нам безмерное горе. В эти тяжелые и скорбные моменты мы выражаем непоколебимую солидарность с народом Турции", – говорится в публикации грузинского президента.
Отметим, что сегодня самолет C-130, направлявшийся в Турцию из Азербайджана, потерпел крушение на территории Грузии. На его борту находились 20 военнослужащих.
