Президент Грузии выразил соболезнования в связи с крушением турецкого самолета

Президент Грузии Михаил Кавелашвили выразил соболезнования в связи с крушением турецкого военно-транспортного самолета на территории его страны.

Как передает Report, об этом он написал в соцсети Х.

"Эта ужасная трагедия принесла нам безмерное горе. В эти тяжелые и скорбные моменты мы выражаем непоколебимую солидарность с народом Турции", – говорится в публикации грузинского президента.

Отметим, что сегодня самолет C-130, направлявшийся в Турцию из Азербайджана, потерпел крушение на территории Грузии. На его борту находились 20 военнослужащих.