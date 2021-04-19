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Президент Грузии выдвинула условие для выполнения требования оппозиции

Президент Грузии выдвинула условие для выполнения требования оппозиции Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о готовности помиловать оппозиционера Георгия Руруа.
В регионе
19 апреля 2021 г. 17:15
Президент Грузии выдвинула условие для выполнения требования оппозиции

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о готовности помиловать оппозиционера Георгия Руруа.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом она заявила на специальном брифинге.

По словам главы государства, Руруа может быть выпущен на свободу только после достижения соглашения между властью и оппозицией о преодолении политического кризиса.

Отметим, что один из основателей оппозиционного грузинского телеканала “Мтавари архи”, бизнесмен Г.Руруа был арестован в ноябре 2019 года по факту незаконного приобретения и хранения огнестрельного оружия. В июле прошлого года он был приговорен к 4 годам лишения свободы. Грузинская оппозиция считает Руруа политзаключенным и требует его освобождения.

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Версия на английском языке Georgian president lays down condition for release of opposition figure 
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan prezidenti müxalifətin tələbini yerinə yetirmək üçün şərt qoydu

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