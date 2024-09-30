О нас

Президент Грузии встретится с польским коллегой в Варшаве

Президент Грузии встретится с польским коллегой в Варшаве Президент Грузии Саломе Зурабишвили встретится завтра в Варшаве с президентом Польши Анджеем Дудой.
В регионе
30 сентября 2024 г. 22:49
Президент Грузии встретится с польским коллегой в Варшаве

Президент Грузии Саломе Зурабишвили встретится завтра в Варшаве с главой Польши Анджеем Дудой.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, информацию об этом распространила администрация президента Грузии.

Согласно информации, запланирована встреча двусторонняя президентов. По завершении встречи будут сделаны совместные заявления для СМИ.

"Президент Грузии также примет участие в Варшавском форуме по безопасности и выступит на панели, которая пройдет по вопросам европейской безопасности", - говорится в сообщении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Постпред Таджикистана при ООН: Уверены, что Азербайджан успешно проведет COP29
Постпред Таджикистана при ООН: Уверены, что Азербайджан успешно проведет COP29
25 сентября 2024 г. 23:01
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
25 сентября 2024 г. 12:50
MIDA выставит на продажу льготные квартиры в Сумгайыте и Лянкяране
MIDA выставит на продажу льготные квартиры в Сумгайыте и Лянкяране
27 сентября 2024 г. 16:27
В Баку организован официальный прием по случаю Дня независимости Таджикистана
В Баку организован официальный прием по случаю Дня независимости Таджикистана
24 сентября 2024 г. 22:49
Джейхун Байрамов встретился с президентом США
Джейхун Байрамов встретился с президентом США
26 сентября 2024 г. 22:26
В Баку и районах ожидаются дожди и грозы
В Баку и районах ожидаются дожди и грозы
24 сентября 2024 г. 13:09
Глава МИД Азербайджана обсудил с финской коллегой политические, экономические и гуманитарные вопросы
ФотоГлава МИД Азербайджана обсудил с финской коллегой политические, экономические и гуманитарные вопросы
25 сентября 2024 г. 22:23
МВД расследует деятельность финансовой пирамиды Тост
МВД расследует деятельность финансовой пирамиды "Тост"
25 сентября 2024 г. 10:05
Президент Ильхам Алиев посетил парк Победы
ФотоПрезидент Ильхам Алиев посетил парк Победы
27 сентября 2024 г. 13:08
В этом году в Азербайджане зарегистрировано свыше 29 тыс. случаев укусов животных
В этом году в Азербайджане зарегистрировано свыше 29 тыс. случаев укусов животных
26 сентября 2024 г. 12:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi