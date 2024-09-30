Президент Грузии встретится с польским коллегой в Варшаве

Президент Грузии Саломе Зурабишвили встретится завтра в Варшаве с президентом Польши Анджеем Дудой.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили встретится завтра в Варшаве с главой Польши Анджеем Дудой.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, информацию об этом распространила администрация президента Грузии.

Согласно информации, запланирована встреча двусторонняя президентов. По завершении встречи будут сделаны совместные заявления для СМИ.

"Президент Грузии также примет участие в Варшавском форуме по безопасности и выступит на панели, которая пройдет по вопросам европейской безопасности", - говорится в сообщении.