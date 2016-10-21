 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент Грузии встретился с представителем ОБСЕ на Южном Кавказе

    Маргвелашвили подчеркнул роль ОБСЕ и активную включенность организации в процессы в Грузии

    Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Президент Грузии Георгий Маргвелашвили встретился с представителем ОБСЕ на Южном Кавказе послом Гюнтером Бехлером, сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ.

    По информации пресс-службы главы государства, в ходе встречи "Георгий Маргвелашвили еще раз подчеркнул роль ОБСЕ и активную включенность организации в процессы в Грузии".

    "В ходе беседы стороны обсудили ситуацию в Черноморском регионе, геополитические вызовы в Грузии и внутриполитическую обстановку в стране после выборов. Кроме этого, на встрече Георгий Маргвелашвили и Гюнтер Бехлер обсудили и вопрос безопасности на оккупированных территориях Грузии и результативность формата Женевских дискуссий", -  говорится в сообщении.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi