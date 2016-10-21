Президент Грузии встретился с представителем ОБСЕ на Южном Кавказе

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Президент Грузии Георгий Маргвелашвили встретился с представителем ОБСЕ на Южном Кавказе послом Гюнтером Бехлером, сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ.

По информации пресс-службы главы государства, в ходе встречи "Георгий Маргвелашвили еще раз подчеркнул роль ОБСЕ и активную включенность организации в процессы в Грузии".

"В ходе беседы стороны обсудили ситуацию в Черноморском регионе, геополитические вызовы в Грузии и внутриполитическую обстановку в стране после выборов. Кроме этого, на встрече Георгий Маргвелашвили и Гюнтер Бехлер обсудили и вопрос безопасности на оккупированных территориях Грузии и результативность формата Женевских дискуссий", - говорится в сообщении.