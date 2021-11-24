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Президент Грузии встретилась с азербайджанской молодежью

Президент Грузии встретилась с азербайджанской молодежью Президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась с участниками форума "Новое поколение за плюрализм и демократию".
В регионе
24 ноября 2021 г. 21:22
Президент Грузии встретилась с азербайджанской молодежью

Президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась с участниками форума "Новое поколение за плюрализм и демократию".

Как сообщает местное бюро Report, на встрече, которая прошла во дворце Орбелиани, присутствовала активная азербайджанская молодежь из разных регионов Грузии, а также исполнительный директор Центра интеграции азербайджанцев в Грузии Орхан Пирвердиев. Он сообщил, что азербайджанская молодежь рассказала о своих проблемах в сфере образования.

Участники форума также посетили Парламент Грузии, где председатель комитета по иностранным делам Николоз Самхарадзе рассказал о приоритетах внешней политики Грузии, интеграции страны в европейские и евроатлантические структуры. Обсуждались также процессы, происходящие в регионе Южного Кавказа, и вопросы региональной безопасности.

Самхарадзе подчеркнул важную роль Грузии в обеспечении мира и стабильности в регионе.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGürcüstan Prezidenti azərbaycanlı gənclərlə görüşüb

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