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Президент Грузии вновь отправилась в зарубежную поездку без согласования с правительством

Президент Грузии вновь отправилась в зарубежную поездку без согласования с правительством Президент Грузии Саломе Зурабишвили отправилась во Францию ​​для участия в Парижском форуме мира, который пройдет 10-11 ноября.
В регионе
9 ноября 2023 г. 17:57
Президент Грузии вновь отправилась в зарубежную поездку без согласования с правительством

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отправилась во Францию ​​для участия в Парижском форуме мира, который пройдет 10-11 ноября.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, президент Грузии в очередной раз совершила зарубежную поездку без согласования с правительством.

Это первый визит Саломе Зурабишвили после начала процедуры импичмента.

По сообщению администрации президента Грузии, завтра Зурабишвили вместе с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Швейцарской Конфедерации Алланом Берсе примет участие в работе панели, на которой будут обсуждаться вопросы конфликтов и кризисов.

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