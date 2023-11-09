Президент Грузии вновь отправилась в зарубежную поездку без согласования с правительством

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отправилась во Францию ​​для участия в Парижском форуме мира, который пройдет 10-11 ноября.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отправилась во Францию ​​для участия в Парижском форуме мира, который пройдет 10-11 ноября.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, президент Грузии в очередной раз совершила зарубежную поездку без согласования с правительством.

Это первый визит Саломе Зурабишвили после начала процедуры импичмента.

По сообщению администрации президента Грузии, завтра Зурабишвили вместе с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Швейцарской Конфедерации Алланом Берсе примет участие в работе панели, на которой будут обсуждаться вопросы конфликтов и кризисов.