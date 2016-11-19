Президент Грузии одобрил кандидатуру нового премьер-министра страны

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Президент Грузии Георгий Маргвелашвили одобрил представленную партией "Грузинская мечта" кандидатуру Георгия Квирикашвили на пост премьер-министра страны.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе грузинского лидера.

Напомним, по итогам прошедших 8 октября выборов партия "Грузинская мечта" получила 115 из 150 мест в парламенте страны. Обновленный грузинский парламент начал работу 18 ноября.