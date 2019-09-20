 Наверх

Президент Грузии совершит визит в США

Президент Грузии совершит визит в США

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на следующей неделе совершит визит в США. 

Как сообщает грузинское бюро Report, 25 сентября глава государства выступит на 74-й сессии Генассамблеи ООН

Президент Грузии также примет участие на запланированных в рамках сессии мероприятиях. 

Кроме того, запланированы двусторонние встречи С.Зурабишвили с руководителями различных стран и генсеком ООН. 

Глава государства также примет участие на официальном приеме, организованном от имени президента США Дональда Трампа и его супруги. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!