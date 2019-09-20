Президент Грузии совершит визит в США

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на следующей неделе совершит визит в США.

Как сообщает грузинское бюро Report, 25 сентября глава государства выступит на 74-й сессии Генассамблеи ООН.

Президент Грузии также примет участие на запланированных в рамках сессии мероприятиях.

Кроме того, запланированы двусторонние встречи С.Зурабишвили с руководителями различных стран и генсеком ООН.

Глава государства также примет участие на официальном приеме, организованном от имени президента США Дональда Трампа и его супруги.