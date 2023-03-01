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Президент Грузии совершит визит в США

Президент Грузии совершит визит в США Президент Грузии Саломе Зурабишвили в ближайшие дни отправится в США. Она примет участие в 67-й сессии комиссии ООН о статусе женщин.
В регионе
1 марта 2023 г. 13:54
Президент Грузии совершит визит в США

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в ближайшие дни отправится в США. Она примет участие в 67-й сессии комиссии ООН о статусе женщин.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом она сообщила во время выступления на политическом форуме за гендерное равенство.

В состав комиссии входят 45 государств-членов ООН, избираемых сроком на четыре года.

Комиссия существует уже более 70 лет, она была учреждена через год после создания ООН. Ежегодно представители государств-членов собираются в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке для проведения оценки достижений на пути к гендерному равенству, определения проблемных аспектов, утверждения всемирных стандартов и формулирования конкретных стратегий для улучшения положения женщин по всему миру.

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Версия на английском языке Georgian president to visit US

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