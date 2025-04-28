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Президент Грузии отправился в Армению с официальным визитом

Президент Грузии отправился в Армению с официальным визитом Президент Грузии Михаил Кавелашвили вместе с делегацией отправился с официальным визитом столицу Армении.
В регионе
28 апреля 2025 г. 10:35
Президент Грузии отправился в Армению с официальным визитом

Президент Грузии Михаил Кавелашвили вместе с делегацией отправился с официальным визитом столицу Армении.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба администрации президента Грузии.

В рамках визита он встретится с президентом Армении Ваагном Хачатуряном тет-а-тет, затем в расширенном составе, после чего сделают совместные заявления для СМИ.

Кавелашвили также встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и Католикосом всех армян Гарегином II.

В состав грузинской делегации войдут: глава администрации президента Кетеван Квиникадзе, замминистра иностранных дел Лаша Дарсалия, первый заместитель председателя парламента Георгий Вольский и т.д.

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Версия на английском языке President of Georgia departs for Armenia on official visit
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan Prezidenti bu gün Ermənistana yola düşüb

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