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Президент Грузии решила подать в суд после итогов выборов

Президент Грузии решила подать в суд после итогов выборов Президент Грузии Саломе Зурабишвили намерена обратиться в Конституционный суд из-за массовых нарушений тайны голосования на парламентских выборах 26 октября.
В регионе
18 ноября 2024 г. 23:53
Президент Грузии решила подать в суд после итогов выборов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили намерена обратиться в Конституционный суд из-за массовых нарушений тайны голосования на парламентских выборах 26 октября.

Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.

"Завтра утром я подам иск в Конституционный суд о нарушении двух конституционных принципов, которые называются нарушением секретности и универсальности", - сказала президент.

Зурабишвили отметила, что не признает итоговые результаты голосования, по которым победившей была объявлена правящая партия "Грузинская мечта", набравшая 53,93% голосов (89 мандатов). Она также представила свои варианты выхода из политического кризиса в Грузии.

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