Президент Грузии решила подать в суд после итогов выборов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили намерена обратиться в Конституционный суд из-за массовых нарушений тайны голосования на парламентских выборах 26 октября.
Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.
"Завтра утром я подам иск в Конституционный суд о нарушении двух конституционных принципов, которые называются нарушением секретности и универсальности", - сказала президент.
Зурабишвили отметила, что не признает итоговые результаты голосования, по которым победившей была объявлена правящая партия "Грузинская мечта", набравшая 53,93% голосов (89 мандатов). Она также представила свои варианты выхода из политического кризиса в Грузии.