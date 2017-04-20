Президент Грузии раскритиковал проект новой редакции конституции страны

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Президент Грузии Георгий Маргвелашвили раскритиковал проект новой редакции конституции.

Как сообщает Report со ссылкой на "Грузия-Онлайн", Г.Маргвелашвили недоволен тем, что согласно этому проекту избирать президента будут не граждане, а 300 выборщиков.

"К сожалению, была отвергнута ясно выраженная народом воля избирать президента страны. Второе, у избранного таким образом президента фактически не будет даже тех небольших прав, что оставались с 2013 года. И самое страшное то, что у страны фактически не будет главнокомандующего", - сказал Г.Маргвелашвили.

Глава государства положительно оценил то положение в проекте изменений, которое предусматривает отмену выборов в парламент по мажоритарной системе. Однако, по его словам, в этой записи нет определенности.