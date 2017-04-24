Трехсторонний формат сотрудничества Азербайджан-Турция-Грузия обсужден в Тбилиси

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Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Президент Грузии Георгий Маргвелашвили и секретарь Совета безопасности Турции Сейфуллах Хаджимюфтюоглу обсудили в Тбилиси вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявили в пресс-службе администрации президента Грузии.

В ходе встречи помимо двустороннего сотрудничества также обсуждено сотрудничество в трехстороннем формате Азербайджан-Турция-Грузия: "Мы поговорили о трехсторонних встречах – совместном меморандуме советов безопасности Турции, Грузии и Азербайджана. Рассмотрели трехсторонний формат сотрудничества Азербайджан-Турция-Грузия в сфере безопасности, экономики и энергетики. Думаем, что в этом году состоится встреча президентов Грузии и Турции", - сказал секретарь Совбеза Грузии Давид Раквиашвили после встречи.