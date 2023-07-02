Президент Грузии призвала усилить контроль над российскими инвесторами

Властям Грузии следует усилить надзор за российскими инвесторами.
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Она отметила, что выступает против предоставления грузинского гражданства российским инвесторам.
"Должен быть контроль над этими российскими бизнес-инвесторами, иногда это русские из России, иногда русские с Кипра, иногда русские из Израиля. Я категорически блокирую предоставление гражданства инвесторам из России. Властям Грузии следует усилить надзор за российскими инвесторами", - заявила С.Зурабишвили.
Президент также отметила, что таким инвесторам для работы в стране достаточно вида на жительство.