Президент Грузии призвала усилить контроль над российскими инвесторами

Властям Грузии следует усилить надзор за российскими инвесторами.

Властям Грузии следует усилить надзор за российскими инвесторами.

Как передает Report со ссылкой на Forbes, об этом заявила президент страны Саломе Зурабишвили.

Она отметила, что выступает против предоставления грузинского гражданства российским инвесторам.

"Должен быть контроль над этими российскими бизнес-инвесторами, иногда это русские из России, иногда русские с Кипра, иногда русские из Израиля. Я категорически блокирую предоставление гражданства инвесторам из России. Властям Грузии следует усилить надзор за российскими инвесторами", - заявила С.Зурабишвили.

Президент также отметила, что таким инвесторам для работы в стране достаточно вида на жительство.