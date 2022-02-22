Президент Грузии призвала не допустить конфронтации на Черном море

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала не допустить конфронтации на Черном море.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала не допустить конфронтации на Черном море.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом она заявила на встрече с представителями иностранных СМИ.

"Черное море является одним из тех мест, где Грузия может увеличить свой потенциал, - сказала Зурабишвили. - Регион Кавказа и Украина через это море должны связаться с Евросоюзом. Все эти проекты - будь то транзит, энергетика, коммуникации - зависят от осуществления мирной и неконфронтационной политики. Это знает и Россия. Мы должны делать все для того, чтобы избежать конфронтации на Черном море".

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании "суверенитета" Донецкой и Луганской "народных республик". С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Руководство Грузии осудило данное решение.