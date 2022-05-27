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Президент Грузии призвала к полной солидарности с Украиной

Президент Грузии призвала к полной солидарности с Украиной "Украина, которая подвергается нападению со стороны России, сегодня борется не только за свою свободу, но и за независимость и суверенитет европейских стран. Этой стране нужна полная солидарность".
В регионе
27 мая 2022 г. 07:08
Президент Грузии призвала к полной солидарности с Украиной

"Украина, которая подвергается нападению со стороны России, сегодня борется не только за свою свободу, но и за независимость и суверенитет европейских стран. Этой стране нужна полная солидарность".

Как передает Report, об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Говоря о желании Грузии вступить в Евросоюз, президент сказал, что война на Украине ускорила этот процесс.

"Знаем и не забудем, что сегодня Украина защищает не только свою свободу, суверенитет и независимость, но и нашу свободу и свободу других европейских стран. Мы обязаны не только разделить боль украинского народа, но и проявить с ним полную солидарность", - добавила глава государства.

Она отметила, что Грузия пытается вернуть Абхазию и Южную Осетию не применяя силу, а мирным путем.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan Prezidenti Ukrayna ilə tam həmrəyliyə çağırıb

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