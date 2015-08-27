 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент Грузии принял генерального секретаря НАТО

    В ходе встречи стороны оценили достигнутый Грузией прогресс на пути вступления в НАТО

    Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Президент Грузии Георгий Маргвелашвили принял в президентском дворце в Тбилиси Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ. 

    В ходе встречи стороны оценили достигнутый Грузией прогресс на пути вступления в НАТО. Также стороны рассмотрели вопросы региональной безопасности и важность участия грузинских военнослужащих в миссии НАТО в Афганистане.

    Напомним, сегодня президент Грузии вместе генсеком НАТО примут участие в церемонии открытия учебного центра НАТО-Грузия.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi