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Президент Грузии предложила создать "Кавказскую мирную платформу"

Президент Грузии предложила создать "Кавказскую мирную платформу" Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с идеей о создании "Кавказской мирной платформы" Как передает грузинское бюро Report, с инициативой она выступила на первом заседании парламента нового созыва. По ее словам, платформа может объедини
В регионе
11 декабря 2020 г. 13:31
Президент Грузии предложила создать Кавказскую мирную платформу

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с идеей о создании "Кавказской мирной платформы".

Как передает грузинское бюро Report, с инициативой она выступила на первом заседании парламента нового созыва.

По ее словам, платформа может объединить кавказские страны, иностранные акторы и международные организации: "Эта платформа может упростить реализацию совместных инфраструктурных, экономических и культурных проектов, а также усилить потенциал региона для выполнения им роли транспортного, коммуникационного и энергетического хаба".

С.Зурабишвили отметила, что с учетом новых реалий в регионе Грузия должна восстановить историческую роль и выполнять функцию соединительного моста на Кавказе.

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Версия на английском языке Georgian President proposes to establish "Caucasian peace platform"
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan prezidenti “Qafqaz sülh platforması”nın yaradılmasını təklif edib

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