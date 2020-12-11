Президент Грузии предложила создать "Кавказскую мирную платформу"

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с идеей о создании "Кавказской мирной платформы" Как передает грузинское бюро Report, с инициативой она выступила на первом заседании парламента нового созыва. По ее словам, платформа может объедини

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с идеей о создании "Кавказской мирной платформы".

Как передает грузинское бюро Report, с инициативой она выступила на первом заседании парламента нового созыва.

По ее словам, платформа может объединить кавказские страны, иностранные акторы и международные организации: "Эта платформа может упростить реализацию совместных инфраструктурных, экономических и культурных проектов, а также усилить потенциал региона для выполнения им роли транспортного, коммуникационного и энергетического хаба".

С.Зурабишвили отметила, что с учетом новых реалий в регионе Грузия должна восстановить историческую роль и выполнять функцию соединительного моста на Кавказе.