Президент Грузии предложила ОБСЕ провести конференцию с участием женщин-лидеров

Президент Грузии Саломе Зурабишвили приняла находящегося в Грузии с официальным визитом действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Швеции Анн Линде.
Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщила администрация президента Грузии.
На встрече С.Зурабишвили выступила с инициативой проведения в Грузии международной конференции с участием женщин-лидеров в период председательства Швеции в ОБСЕ. Она предложила обсудить на конференции все существующие в регионе конфликты и вопросы их мирного решения.
А.Линде положительно оценила предложение и выразила готовность принять активное участие для реализации инициативы.
Стороны также рассмотрели ситуацию на оккупированных территориях Грузии, усиление роли Европейского Союза и ОБСЕ в регионе и другие вопросы.