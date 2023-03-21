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Президент Грузии поздравила азербайджанцев с Новруз байрамы

Президент Грузии поздравила азербайджанцев с Новруз байрамы Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила азербайджанскую общину страны с Новруз байрамы.
В регионе
21 марта 2023 г. 21:14
Президент Грузии поздравила азербайджанцев с Новруз байрамы

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила азербайджанскую общину страны с Новруз байрамы.

Как передает Report, поздравлением президент поделилась в своем аккаунте в социальных сетях.

"Поздравляю всех граждан, отмечающих сегодня Новруз байрамы, с праздником, а также всех проживающих в Грузии азербайджанцев и гостей страны с приходом весны", - отметила С.Зурабишвили.

Она также поздравила с праздником граждан соседних стран – Турции, Казахстана, Туркменистана – и других государств.

"Пусть этот день станет началом нового, принесет обновление и добрые отношения", - заключила президент Грузии.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGürcüstan Prezidenti azərbaycanlıları Novruz bayramı münasibətilə təbrik edib

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