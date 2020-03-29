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Президент Грузии посетила Марнеули

Президент Грузии посетила Марнеули

Президент Грузии Саломе Зурабишвили 23 марта посетила Марнеульский район, где был введен строгий карантинный режим.

Как сообщает грузинское бюро Report, глава государства ознакомилась с текущей ситуацией в районе.

Губернатор Квемо-Картли (Борчалы) Шота Рехвиашвили и глава Исполнительной власти Марнеули Заур Даргаллы на въезде в район представили президенту подробную информацию об ограничениях, применяемых в рамках карантинного режима, и о проведении медицинского обследования населения.

Президента сопровождал советник премьер-министра Грузии по региональным вопросам Созар Субари.

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