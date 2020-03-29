Президент Грузии посетила Марнеули

Президент Грузии Саломе Зурабишвили 23 марта посетила Марнеульский район, где был введен строгий карантинный режим.

Как сообщает грузинское бюро Report, глава государства ознакомилась с текущей ситуацией в районе.

Губернатор Квемо-Картли (Борчалы) Шота Рехвиашвили и глава Исполнительной власти Марнеули Заур Даргаллы на въезде в район представили президенту подробную информацию об ограничениях, применяемых в рамках карантинного режима, и о проведении медицинского обследования населения.

Президента сопровождал советник премьер-министра Грузии по региональным вопросам Созар Субари.