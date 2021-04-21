Президент Грузии помилует оппозиционера

Президент Грузии Саломе Зурабишвили 27 апреля помилует оппозиционера Георгия Руруа.
Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в заявлении главы государства.
В документе отмечается, что политические партии, подписавшие соглашение с властями о выходе из политического кризиса, примут участие в пленарном заседании парламента 27 апреля, в тот же день будет подписан указ о помиловании.
Отметим, что Г.Руруа является одним из основателей оппозиционного грузинского телеканала “Мтавари архи”. Он был арестован в ноябре 2019 года по факту незаконного приобретения, хранения огнестрельного оружия и в июле прошлого года приговорен к 4 годам лишения свободы.