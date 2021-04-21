Президент Грузии помилует оппозиционера

Президент Грузии Саломе Зурабишвили 27 апреля помилует оппозиционера Георгия Руруа.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили 27 апреля помилует оппозиционера Георгия Руруа.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в заявлении главы государства.

В документе отмечается, что политические партии, подписавшие соглашение с властями о выходе из политического кризиса, примут участие в пленарном заседании парламента 27 апреля, в тот же день будет подписан указ о помиловании.

Отметим, что Г.Руруа является одним из основателей оппозиционного грузинского телеканала “Мтавари архи”. Он был арестован в ноябре 2019 года по факту незаконного приобретения, хранения огнестрельного оружия и в июле прошлого года приговорен к 4 годам лишения свободы.