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Президент Грузии помилует оппозиционера

Президент Грузии помилует оппозиционера Президент Грузии Саломе Зурабишвили 27 апреля помилует оппозиционера Георгия Руруа.
В регионе
21 апреля 2021 г. 20:50
Президент Грузии помилует оппозиционера

Президент Грузии Саломе Зурабишвили 27 апреля помилует оппозиционера Георгия Руруа.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в заявлении главы государства.

В документе отмечается, что политические партии, подписавшие соглашение с властями о выходе из политического кризиса, примут участие в пленарном заседании парламента 27 апреля, в тот же день будет подписан указ о помиловании.

Отметим, что Г.Руруа является одним из основателей оппозиционного грузинского телеканала “Мтавари архи”. Он был арестован в ноябре 2019 года по факту незаконного приобретения, хранения огнестрельного оружия и в июле прошлого года приговорен к 4 годам лишения свободы.

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