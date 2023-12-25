Президент Грузии помиловала восемь заключенных перед Новым годом

Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала восемь заключенных в связи с приближающимся праздником.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала восемь заключенных в связи с приближающимся праздником.

Как передает Report, об этом сообщили в Администрации президента.

"Президент Грузии помиловала восемь заключенных, шесть из которых полностью освобождены от наказания в виде лишения свободы и сегодня же покинут пенитенциарное учреждение", - говорится в сообщении.

Еще двум заключенным, одна из которых женщина, сократили срок отбывания наказания.

Президент Грузии традиционно в связи с Новым годом издает указы о помиловании заключенных.