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Президент Грузии помиловала восемь заключенных перед Новым годом

Президент Грузии помиловала восемь заключенных перед Новым годом Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала восемь заключенных в связи с приближающимся праздником.
В регионе
25 декабря 2023 г. 17:20
Президент Грузии помиловала восемь заключенных перед Новым годом

Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала восемь заключенных в связи с приближающимся праздником.

Как передает Report, об этом сообщили в Администрации президента.

"Президент Грузии помиловала восемь заключенных, шесть из которых полностью освобождены от наказания в виде лишения свободы и сегодня же покинут пенитенциарное учреждение", - говорится в сообщении.

Еще двум заключенным, одна из которых женщина, сократили срок отбывания наказания.

Президент Грузии традиционно в связи с Новым годом издает указы о помиловании заключенных.

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