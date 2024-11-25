Президент Грузии помиловала восемь осужденных

Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала восемь осужденных.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала восемь осужденных.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщили в администрации главы государства.

Шесть осужденных полностью освобождаются от отбывания наказания в пенитенциарном учреждении, среди них одна женщина. Еще двум сократили срок оставшегося тюремного заключения. Среди них также одна женщина.

Ранее, 9 ноября, президент Грузии помиловала еще 11 заключенных.

Право на помилование - дискреционное право президента Грузии. Решение принимает непосредственно президент на основании рекомендаций комиссии по помилованию при главе государства, а также на основании заявления самого осужденного и приговора суда.