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Президент Грузии помиловала восемь осужденных

Президент Грузии помиловала восемь осужденных Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала восемь осужденных.
В регионе
25 ноября 2024 г. 17:39
Президент Грузии помиловала восемь осужденных

Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала восемь осужденных.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщили в администрации главы государства.

Шесть осужденных полностью освобождаются от отбывания наказания в пенитенциарном учреждении, среди них одна женщина. Еще двум сократили срок оставшегося тюремного заключения. Среди них также одна женщина.

Ранее, 9 ноября, президент Грузии помиловала еще 11 заключенных.

Право на помилование - дискреционное право президента Грузии. Решение принимает непосредственно президент на основании рекомендаций комиссии по помилованию при главе государства, а также на основании заявления самого осужденного и приговора суда.

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Версия на английском языке Georgian president pardons eight convicts

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