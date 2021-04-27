Президент Грузии помиловала оппозиционера

Он был арестован в ноябре 2019 года по факту незаконного приобретения и хранения огнестрельного оружия. В июле прошлого года он был приговорен к 4 годам лишения свободы

Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала оппозиционера Георгия Руруа.

Как сообщает грузинское бюро Report, глава государства подписала в связи с этим распоряжение.

Условие, выдвинутое президентом для помилования Г.Руруа, уже выполнено. Представители оппозиции, избранные в парламент и подписавшие вместе с властью план выхода из политического кризиса, с сегодняшнего дня стали участвовать в деятельности законодательного органа. Нынешнее число оппозиционных депутатов, входящих в законодательный орган, составляет 13 человек.

Одним из акционеров оппозиционного грузинского телеканала “Мтавари архи” является бизнесмен Г.Руруа. Он был арестован в ноябре 2019 года по факту незаконного приобретения и хранения огнестрельного оружия. В июле прошлого года он был приговорен к 4 годам лишения свободы.