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Президент Грузии помиловала оппозиционера

Президент Грузии помиловала оппозиционера Он был арестован в ноябре 2019 года по факту незаконного приобретения и хранения огнестрельного оружия. В июле прошлого года он был приговорен к 4 годам лишения свободы
В регионе
27 апреля 2021 г. 18:00
Президент Грузии помиловала оппозиционера

Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала оппозиционера Георгия Руруа.

Как сообщает грузинское бюро Report, глава государства подписала в связи с этим распоряжение.

Условие, выдвинутое президентом для помилования Г.Руруа, уже выполнено. Представители оппозиции, избранные в парламент и подписавшие вместе с властью план выхода из политического кризиса, с сегодняшнего дня стали участвовать в деятельности законодательного органа. Нынешнее число оппозиционных депутатов, входящих в законодательный орган, составляет 13 человек.

Одним из акционеров оппозиционного грузинского телеканала “Мтавари архи” является бизнесмен Г.Руруа. Он был арестован в ноябре 2019 года по факту незаконного приобретения и хранения огнестрельного оружия. В июле прошлого года он был приговорен к 4 годам лишения свободы.

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Версия на английском языке Georgian President pardons opposition figure
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan prezidenti müxalifətçini əfv etdi

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