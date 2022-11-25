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Президент Грузии помиловала 15 осужденных

Президент Грузии помиловала 15 осужденных Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала 15 осужденных. Из них 9 человек, среди которых две женщины, освобождены от дальнейшего отбывания наказания в пенитенциарном учреждении.
В регионе
25 ноября 2022 г. 13:02
Президент Грузии помиловала 15 осужденных

Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала 15 осужденных. Из них 9 человек, среди которых две женщины, освобождены от дальнейшего отбывания наказания в пенитенциарном учреждении.

Как передает Report cо ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении Администрации главы грузинского государства.

Еще 6 осужденным сокращен оставшийся срок отбывания наказания.

Всего с начала года Зурабишвили помиловала более 60 человек. Как правило это происходит по случаю каких-либо государственных праздников. На этот раз помилование приурочено к Гиоргоба, Дню святого Георгия, который отмечался в стране на этой неделе.

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Версия на английском языке President of Georgia pardons 15 convicts

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