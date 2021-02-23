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Президент Грузии подписала распоряжение о назначении премьера

Президент Грузии подписала распоряжение о назначении премьера Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала распоряжение о назначении Ираклия Гарибашвили премьер-министром
В регионе
23 февраля 2021 г. 02:21
Президент Грузии подписала распоряжение о назначении премьера
Саломе Зурабишвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала распоряжение о назначении Ираклия Гарибашвили премьер-министром.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, документ опубликован на президентском сайте.

"В соответствии с пунктом 5 статьи 56 конституции Грузии назначить Ираклия Гарибашвили премьер-министром Грузии", - говорится в распоряжении.

Министром внутренних дел стал Вахтанг Гомелаури, министром образования, науки, культуры и спорта - Михаил Чхенкели, главой минздрава - Екатерина Тикарадзе, госминистром по вопросам примирения и гражданской интеграции - Тея Ахвледиани, министром финансов - Вано Мачавариани, главой МИД - Давид Залкалиани, министром юстиции - Гоча Лорткипанидзе, министром окружающей среды и природных ресурсов - Леван Давиташвили, министром экономики и устойчивого развития - Натия Турнава.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan prezidenti Qaribaşvilini baş nazir təyin etdi  

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