Президент Грузии подписала распоряжение о назначении премьера

Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала распоряжение о назначении Ираклия Гарибашвили премьер-министром

Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала распоряжение о назначении Ираклия Гарибашвили премьер-министром.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, документ опубликован на президентском сайте.

"В соответствии с пунктом 5 статьи 56 конституции Грузии назначить Ираклия Гарибашвили премьер-министром Грузии", - говорится в распоряжении.

Министром внутренних дел стал Вахтанг Гомелаури, министром образования, науки, культуры и спорта - Михаил Чхенкели, главой минздрава - Екатерина Тикарадзе, госминистром по вопросам примирения и гражданской интеграции - Тея Ахвледиани, министром финансов - Вано Мачавариани, главой МИД - Давид Залкалиани, министром юстиции - Гоча Лорткипанидзе, министром окружающей среды и природных ресурсов - Леван Давиташвили, министром экономики и устойчивого развития - Натия Турнава.