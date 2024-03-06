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Президент Грузии: Парламент страны должен быть двухпалатным

Президент Грузии: Парламент страны должен быть двухпалатным Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что парламент страны должен начать функционировать как двухпалатный до восстановления территориальной целостности, как это прописано в конституции.
В регионе
6 марта 2024 г. 23:23
Президент Грузии: Парламент страны должен быть двухпалатным

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что парламент страны должен начать функционировать как двухпалатный до восстановления территориальной целостности, как это прописано в конституции.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Я считаю, и это мое мнение не как президента, а личное мнение, что парламенту Грузии нужна вторая палата. И эта вторая палата не должна зависеть от того, когда будет восстановлена территориальная целостность. Мы можем оставить пустыми места, которые принадлежат Абхазии и Цхинвальскому региону. С помощью этой палаты надо начать восстанавливать то, что необходимо - местные кадры, которые существуют очень скудно", - заявила Зурабишвили на встрече с местными СМИ, говоря о важности децентрализации власти и укрепления местного самоуправления в стране.

Согласно Конституции Грузии, парламент будет состоять из двух палат после полного восстановления юрисдикции Грузии на всей территории страны. Нижняя палата будет называться Совет республики, а верхняя - Сенат. Совет республики должен состоять из депутатов, избранных по пропорциональной системе, а Сенат - из членов, избранных в Абхазии, Аджарии и других территориальных единицах, а также пяти членов, назначенных президентом.

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