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Президент Грузии: Ответом на российскую агрессию является интеграция в ЕС

Президент Грузии: Ответом на российскую агрессию является интеграция в ЕС ”Ответом на российскую агрессию является интеграция в Евросоюз".
В регионе
9 июня 2022 г. 20:18
Президент Грузии: Ответом на российскую агрессию является интеграция в ЕС

”Ответом на российскую агрессию является интеграция в Евросоюз".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая в Брюсселе в дискуссиях на тему ”Женщины в конфликтах“.

По ее словам, угроза нападения со стороны России касается не только Грузии, но и всех европейских стран: “Присутствие российских войск в 40 километрах от грузинской столицы - очевидная угроза. То, что не было сделано во время аннексии Крыма, агрессии России против Грузии в 2008 году, должно быть реализовано теперь. Евросоюз и европейские лидеры увидели истинное лицо и цели России. Следующий шаг - ответить России. Ответ один - интеграция в Европейский Союз”.

Отметим, что в дискуссиях также участвовали президент Совета ЕС Шарль Мишель и первая леди Украины Елена Зеленская.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan Prezidenti: “Rusiyanın təcavüzünə cavab Aİ-yə inteqrasiyadır”

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