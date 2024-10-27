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Саломе Зурабишвили отказалась признавать парламентские выборы

Саломе Зурабишвили отказалась признавать парламентские выборы Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о тотальной фальсификации на прошедших в стране парламентских выборах, по результатам которых победила правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".
В регионе
27 октября 2024 г. 21:31
Саломе Зурабишвили отказалась признавать парламентские выборы

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о тотальной фальсификации на прошедших в стране парламентских выборах, по результатам которых победила правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом С.Зурабишвили заявила на брифинге.

"Хочу здесь сегодня сказать как единственный оставшийся в стране независимый институт, что не признаю эти выборы", - сказала Зурабишвили.

"Мы стали свидетелями чего-то очень необычного. Это была тотальная фальсификация, тотальная кража ваших голосов, использование всех средств, которые мы видели в этой или других странах, чтобы сфальсифицировать выборы", - отметила она.

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Версия на азербайджанском языке Salome Zurabişvili parlament seçkilərinin nəticələrini tanımaqdan imtina edib

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