Саломе Зурабишвили отказалась признавать парламентские выборы

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о тотальной фальсификации на прошедших в стране парламентских выборах, по результатам которых победила правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о тотальной фальсификации на прошедших в стране парламентских выборах, по результатам которых победила правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом С.Зурабишвили заявила на брифинге.

"Хочу здесь сегодня сказать как единственный оставшийся в стране независимый институт, что не признаю эти выборы", - сказала Зурабишвили.

"Мы стали свидетелями чего-то очень необычного. Это была тотальная фальсификация, тотальная кража ваших голосов, использование всех средств, которые мы видели в этой или других странах, чтобы сфальсифицировать выборы", - отметила она.