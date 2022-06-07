Президент Грузии отказалась назначать экс-посла в США постпредом при ООН

Причиной обращения кабинета министров Грузии в Конституционный суд 6 июня стал отказ президента страны Саломе Зурабишвили назначить бывшего посла в США Давида Бакрадзе постпредом при ООН вместо Кахи Имнадзе.

Причиной обращения кабинета министров Грузии в Конституционный суд 6 июня стал отказ президента страны Саломе Зурабишвили назначить бывшего посла в США Давида Бакрадзе постпредом при ООН вместо Кахи Имнадзе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам председатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.

"Правительство Грузии предложило президенту три решения. Одно касалось назначения Давида Бакрадзе постоянным представителем при ООН, на что президент ответила отказом по непонятным причинам. Также был предложен перевод действующего постпреда Кахи Имнадзе в Канаду. Это тоже было встречено отказом", - сказал Кобахидзе.

Он добавил, что у Имнадзе и так в июне 2022 года истекают полномочия.

Глава администрации правительства Грузии Реваз Джавелидзе в понедельник сообщил, что кабинет министров обратился с иском в Конституционный суд против президента с просьбой разъяснить права и полномочия между ветвями власти. По мнению кабмина, назначение послов и их освобождение от должности не входят в конституционные полномочия президента Грузии.

Споры между правящей партией и президентом начались после того, как в марте Зурабишвили, выступая с ежегодным посланием к парламенту, заявила, что она в частном порядке посетила ряд европейских стран без согласования с правительством. В правящей партии обвинили президента в нарушении конституции, а позже в правительстве добавили, что президент противилась назначению ряда послов. Имена дипломатов не назывались.

Согласно конституции, Грузия - парламентская республика. Главные направления внешней и внутренней политики определяет парламент, а их исполнением занимается правительство во главе с премьер-министром. Президенту Грузии отведена роль своего рода арбитра.