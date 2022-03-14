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Президент Грузии обратилась к Зеленскому в связи с послом Украины

Президент Грузии обратилась к Зеленскому в связи с послом Украины Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к украинскому коллеге Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть посла Украины в Тбилиси.
В регионе
14 марта 2022 г. 13:16
Президент Грузии обратилась к Зеленскому в связи с послом Украины

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к украинскому коллеге Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть посла Украины в Тбилиси.

Как сообщает грузинское бюро Report, с этой просьбой она выступила с трибуны парламента.

Глава государства отметила, что в сложные моменты возвращение посла в Грузию может укрепить отношения между двумя народами.

С.Зурабишвили отметила, что любые разногласия между Украиной и Грузией выгодны России.

В своем выступлении президент коснулась помилования экс-президента Михаила Саакашвили, заявив, что уже высказала позицию по данному вопросу.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan prezidenti Ukrayna səfiri ilə bağlı Zelenskidən xahiş edib

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