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Президент Грузии: Нынешний политический кризис в стране создан искусственно

Президент Грузии: Нынешний политический кризис в стране создан искусственно Нынешний политический кризис в Грузии создан искусственно и заявления об антизападной политике в стране - лишь дезинформация. 
В регионе
31 января 2025 г. 12:12
Президент Грузии: Нынешний политический кризис в стране создан искусственно

Нынешний политический кризис в Грузии создан искусственно и заявления об антизападной политике в стране - лишь дезинформация.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung.

"Альтернативы миру нет. Это стало очевиднее после победы Дональда Трампа в США. Заявления о том, что мы якобы ведем антиамериканскую или антизападную деятельность, не соответствуют действительности", - подчеркнул Кавелашвили.

Он отметил, что давление на грузинское правительство усилилось после начала российско-украинской войны. "От нас требовали присоединиться к войне против России, отправить добровольцев, поддержать санкции. Однако это могло бы создать большую угрозу для Грузии", - сказал он.

По словам Кавелашвили, Грузия выполняет взятые на себя обязательства лучше всех других стран-кандидатов на вступление в Евросоюз (Украина и Молдова — ред.). Учитывая это, возникает вопрос, почему Грузия не смогла получить статус на первом этапе.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan Prezidenti: Ölkədə mövcud siyasi böhran süni şəkildə yaradılıb

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