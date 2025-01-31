Президент Грузии: Нынешний политический кризис в стране создан искусственно

Нынешний политический кризис в Грузии создан искусственно и заявления об антизападной политике в стране - лишь дезинформация.

Нынешний политический кризис в Грузии создан искусственно и заявления об антизападной политике в стране - лишь дезинформация.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung.

"Альтернативы миру нет. Это стало очевиднее после победы Дональда Трампа в США. Заявления о том, что мы якобы ведем антиамериканскую или антизападную деятельность, не соответствуют действительности", - подчеркнул Кавелашвили.

Он отметил, что давление на грузинское правительство усилилось после начала российско-украинской войны. "От нас требовали присоединиться к войне против России, отправить добровольцев, поддержать санкции. Однако это могло бы создать большую угрозу для Грузии", - сказал он.

По словам Кавелашвили, Грузия выполняет взятые на себя обязательства лучше всех других стран-кандидатов на вступление в Евросоюз (Украина и Молдова — ред.). Учитывая это, возникает вопрос, почему Грузия не смогла получить статус на первом этапе.