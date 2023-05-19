Президент Грузии негативно отреагировала на первый прямой авиарейс из Москвы
Президент Грузии негативно отреагировала на первый прямой авиарейс из МосквыПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили негативно отреагировала на первый с 2019 года авиарейс из Москвы, осуществленный российской Azimuth Airlines в пятницу.
Отметим, что ранее самолет Azimuth Airlines совершил первый после снятия Россией запрета на прямое авиасообщение между странами рейс из Москвы в Тбилиси. В связи с этим грузинская оппозиция проводила акцию протеста у Тбилисского аэропорта, и МВД Грузии сообщило о задержании 6 человек.