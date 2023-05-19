Президент Грузии негативно отреагировала на первый прямой авиарейс из Москвы

Президент Грузии Саломе Зурабишвили негативно отреагировала на первый с 2019 года авиарейс из Москвы, осуществленный российской Azimuth Airlines в пятницу.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили негативно отреагировала на первый с 2019 года авиарейс из Москвы, осуществленный российской Azimuth Airlines в пятницу.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом она написала в Twitter.

"Несмотря на сопротивление грузинского народа, Россия посадила свой нежелательный рейс в Тбилиси", - написала она.

Президент при этом добавила: "Нет полетам в Россию!".

Despite the opposition of the Georgian people, Russia has landed its unwelcome flight in Tbilisi #No2Flights2Russia ️ — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) May 19, 2023

Отметим, что ранее самолет Azimuth Airlines совершил первый после снятия Россией запрета на прямое авиасообщение между странами рейс из Москвы в Тбилиси. В связи с этим грузинская оппозиция проводила акцию протеста у Тбилисского аэропорта, и МВД Грузии сообщило о задержании 6 человек.