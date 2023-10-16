Президент Грузии не собирается уходить в отставку на фоне решения суда об импичменте

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не собирается уходить в отставку после того, как Конституционный суд установил нарушение ею конституции страны из-за зарубежных визитов без согласия правительства.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не собирается уходить в отставку после того, как Конституционный суд установил нарушение ею конституции страны из-за зарубежных визитов без согласия правительства.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Я никуда не ухожу. Я не ухожу в отставку. Я останусь там, где есть, где нахожусь на протяжении всей жизни и ради чего я приехала [из Франции], осталась тут и борюсь за европейское будущее нашей страны и демократии", - сказала Зурабишвили в ходе своего телеобращения.