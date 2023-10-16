О нас

Президент Грузии не собирается уходить в отставку на фоне решения суда об импичменте

Президент Грузии не собирается уходить в отставку на фоне решения суда об импичменте Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не собирается уходить в отставку после того, как Конституционный суд установил нарушение ею конституции страны из-за зарубежных визитов без согласия правительства.
В регионе
16 октября 2023 г. 21:36
Президент Грузии не собирается уходить в отставку на фоне решения суда об импичменте

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не собирается уходить в отставку после того, как Конституционный суд установил нарушение ею конституции страны из-за зарубежных визитов без согласия правительства.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Я никуда не ухожу. Я не ухожу в отставку. Я останусь там, где есть, где нахожусь на протяжении всей жизни и ради чего я приехала [из Франции], осталась тут и борюсь за европейское будущее нашей страны и демократии", - сказала Зурабишвили в ходе своего телеобращения.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan Prezidenti impiçment fonunda istefa verməyəcəyini açıqlayıb

Другие новости из категории

Путин по видеосвязи принял участие в открытии дороги к границе с Азербайджаном
Путин по видеосвязи принял участие в открытии дороги к границе с Азербайджаном
16 октября 2023 г. 22:31
Георгий Кахиани: Импичмент президенту не станет препятствием на пути в ЕС
Георгий Кахиани: Импичмент президенту не станет препятствием на пути в ЕС
16 октября 2023 г. 19:58
Грузинский политолог: На примере Азербайджана стоит поучиться борьбе с врагом
Грузинский политолог: На примере Азербайджана стоит поучиться борьбе с врагом
16 октября 2023 г. 17:54
Путин созвал Совбез России
Путин созвал Совбез России
16 октября 2023 г. 17:36
Токаев прибыл в Китай с официальным визитом
Токаев прибыл в Китай с официальным визитом
16 октября 2023 г. 16:50
Премьер-министр Армении отправился в Страсбург
Премьер-министр Армении отправился в Страсбург
16 октября 2023 г. 16:18
Президенты Турции и Ирана обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Президенты Турции и Ирана обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
16 октября 2023 г. 15:43
Замминистра: Надеюсь, что в Украине больше азербайджанцев будут участвовать в государственных делах
ФотоЗамминистра: Надеюсь, что в Украине больше азербайджанцев будут участвовать в государственных делах
16 октября 2023 г. 15:22
Украина запланировала получить $46 млрд от международных доноров в 2024 году
Украина запланировала получить $46 млрд от международных доноров в 2024 году
16 октября 2023 г. 15:22
КС Грузии подтвердил нарушение президентом Конституции в рамках процедуры импичмента
КС Грузии подтвердил нарушение президентом Конституции в рамках процедуры импичмента
16 октября 2023 г. 15:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi