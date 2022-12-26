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Президент Грузии не приняла участие во встрече послов из-за нарушения протокола

Президент Грузии не приняла участие во встрече послов из-за нарушения протокола Президент Грузии Саломе Зурабишвили не приняла участие в организованной МИД конференции с участием послов страны за рубежом из-за грубого нарушения протокола.
В регионе
26 декабря 2022 г. 16:25
Президент Грузии не приняла участие во встрече послов из-за нарушения протокола

Президент Грузии Саломе Зурабишвили не приняла участие в организованной МИД конференции с участием послов страны за рубежом из-за грубого нарушения протокола.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник говорится в заявлении администрации президента.

"Недопустимо, чтобы в мероприятии государственных институтов, тем более дипломатической конференции, организованной МИД Грузии, было грубое нарушение государственного и дипломатического протокола, признанного и принятого повсеместно. Подобное нарушение, к сожалению, имело место на мероприятии открытия конференции послов и выражалось в том, что организатор мероприятия не определил для президента Грузии места, соответствующего его статусу", - говорится в заявлении.

В администрации также подчеркнули, что президент Грузии, согласно конституции, является главой государства, и "конституция дает институту президента в государстве наивысший статус по отношению ко всем другим государственным институтам".

В понедельник в МИД Грузии открылась двухдневная ежегодная "Конференция послов - 2022". На церемонии открытия выступили глава МИД Илья Дарчиашвили, премьер-министр Ираклий Гарибашвили и спикер парламента Шалва Папуашвили. В конференции участвуют послы Грузии в зарубежных странах

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