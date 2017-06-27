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    Президент Грузии не будет просить Порошенко выдачи Саакашвили

    Данный вопрос не будет затронут в ходе предстоящего визита в Тбилиси президента Украины

    Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в ходе предстоящего визита в Тбилиси украинского коллеги Петра Порошенко не намерен затрагивать тему экстрадиции бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сегодня на брифинге заявила пресс-спикер президента Грузии Эка Мишвеладзе.

    "Визит президента Украины в Грузию, в ходе которого будут рассмотрены наиважнейшие для обеих стран вопросы, является значительным. Эта тема не учтена в предварительной повестке дня, и сам Маргвелашвили не планирует ее поднимать",- сказала Мишвеладзе.

    Визит Порошенко в Грузию запланирован на середину июля. На прошлой неделе бывший заместитель главного прокурора Грузии и соратник Саакашвили в Украине Давид Сакварелидзе заявил, что украинские власти ведут переговоры с лидером правящей партии Грузии, миллиардером Бидзиной Иванишвили о выдаче Саакашвили и его эстрадиции на родину.

    Ранее заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин заявил, что экстрадиция Саакашвили из Украины в Грузию невозможна, так как он является  гражданином Украины.

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