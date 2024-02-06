О нас

Президент Грузии назвала предстоящие выборы решающим этапом в истории страны

Президент Грузии назвала предстоящие выборы решающим этапом в истории страны Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала граждан, особенно молодежь и представителей диаспоры к максимальной активности на предстоящих этой осенью парламентских выборах, так как речь идет о решающем этапе в истории страны.
В регионе
6 февраля 2024 г. 13:49
Президент Грузии назвала предстоящие выборы решающим этапом в истории страны

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала граждан, особенно молодежь и представителей диаспоры к максимальной активности на предстоящих этой осенью парламентских выборах, так как речь идет о решающем этапе в истории страны.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом она заявила в своем выступлении с ежегодным отчетом в парламенте.

"Это не будут простые выборы... Сейчас решающий этап в нашей истории. И мы находимся на этапе, когда выборами должны определить свое будущее - дать голос за новую модель управления, за новую экономику, то есть за новое европейское государство", - отметила она.

Президент пообещала полную поддержку находящимся за рубежом гражданам Грузии.

Она также подчеркнула, что в выборах могут участвовать все представители грузинской диаспоры, включая граждан Грузии, нелегально находящихся в той или иной стране.

Отметим, что парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Zourabichvili says upcoming elections are decisive stage in history of Georgia
Версия на азербайджанском языке Zurabişvili qarşıdan gələn seçkiləri Gürcüstan tarixi üçün həlledici mərhələ adlandırıb

Самое читаемое

Минтруда: Все виды пенсий проиндексированы и повышены на 11,2%
Минтруда: Все виды пенсий проиндексированы и повышены на 11,2%
5 февраля 2024 г. 13:45
В Азербайджане проиндексированы трудовые пенсии
В Азербайджане проиндексированы трудовые пенсии
5 февраля 2024 г. 12:44
В Азербайджане 9 февраля начнется выплата пенсий вместе с надбавками
В Азербайджане 9 февраля начнется выплата пенсий вместе с надбавками
6 февраля 2024 г. 11:09
Среднемесячная пенсия в Азербайджане достигнет 485 манатов
Среднемесячная пенсия в Азербайджане достигнет 485 манатов
5 февраля 2024 г. 16:35
Названы самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане
Названы самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане
3 февраля 2024 г. 15:21
Вице-премьеры Азербайджана и Армении завершили переговоры
Вице-премьеры Азербайджана и Армении завершили переговоры
31 января 2024 г. 19:09
В Азербайджане расширят ассортимент средств реабилитации для инвалидов
В Азербайджане расширят ассортимент средств реабилитации для инвалидов
5 февраля 2024 г. 12:05
В Польше нашли тело азербайджанки, пропавшей без вести вместе с 2-месячным ребенком
ФотоВ Польше нашли тело азербайджанки, пропавшей без вести вместе с 2-месячным ребенком
4 февраля 2024 г. 02:47
Гражданин Чехии задержан на армяно-азербайджанской границе
Гражданин Чехии задержан на армяно-азербайджанской границе
3 февраля 2024 г. 16:04
В Баку произошел взрыв в котельной, повреждено более 10 автомобилей
ФотоВ Баку произошел взрыв в котельной, повреждено более 10 автомобилей
6 февраля 2024 г. 07:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi