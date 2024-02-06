Президент Грузии назвала предстоящие выборы решающим этапом в истории страны

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала граждан, особенно молодежь и представителей диаспоры к максимальной активности на предстоящих этой осенью парламентских выборах, так как речь идет о решающем этапе в истории страны.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала граждан, особенно молодежь и представителей диаспоры к максимальной активности на предстоящих этой осенью парламентских выборах, так как речь идет о решающем этапе в истории страны.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом она заявила в своем выступлении с ежегодным отчетом в парламенте.

"Это не будут простые выборы... Сейчас решающий этап в нашей истории. И мы находимся на этапе, когда выборами должны определить свое будущее - дать голос за новую модель управления, за новую экономику, то есть за новое европейское государство", - отметила она.

Президент пообещала полную поддержку находящимся за рубежом гражданам Грузии.

Она также подчеркнула, что в выборах могут участвовать все представители грузинской диаспоры, включая граждан Грузии, нелегально находящихся в той или иной стране.

Отметим, что парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября.